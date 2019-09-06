Компания «Мурманэнергосбыт» в областном центре начала «репетицию» отопительного сезон

Сегодня с 8.00 утра «МЭС» начал пробные топки в домах Ленинского округа, Росты, Абрам-Мыса и мкр. Росляково. В течение трёх дней ресурсники будут проводить испытания систем отопления.

Такая «репетиция» позволит управляющим компаниям до наступления холодов отрегулировать внутридомовые системы отопления, поэтому энергетики настоятельно рекомендуют жителям сообщать в свои аварийно-диспетчерские службы, если в каком-либо из помещений батареи были в эти дни холодными.

В домах с открытой системой теплоснабжения, а в Мурманске такие есть в Ленинском округе, первые дни горячая вода может поменять цвет. Это связано с устаревшей системой теплоснабжения, заложенной ещё в советские годы.

Пробные топки в эти дни будут проводить и другие котельные Мурманска.