Мурманская область. Арктика12.12.19 15:50
Компания «Норникель» поддерживает коммунальные службы Мончегорска, выделив средства на новую технику
В скором времени к уборке города Мончегорска привлекут новые автосамосвал «КамАЗ» и прицепное устройство для подсыпки дорог. Средства на закупку новой техники выделила компания «Норникель». До конца года также ожидается прибытие в Мончегорск лапового снегопогрузчика, сообщают в администрации города Мончегорска.
Сегодня на улицах Мончегорска работает дополнительная, арендованная у местных предпринимателей, техника - к расчистке снега привлекли грейдер, МКСМ и автосамосвал. Это позволило расширить парк снегоуборочных машин компании «Городское благоустройство».
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Четверть века Парламентской ассоциации Северо-Запада России«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)
-
Последние комментарии
Ленин
12.12.19 14:37
Сталина на них нет
Комментарий к новости:В Кировске возможно кратковременное прерывание трансляции телеканалов
Д.О. Вернер
12.12.19 09:18
Молодежь Мурмана с медалями? Или это теперь такие значки или за членство в юнармии или за ГТО?
Комментарий к новости:Молодёжь Мурмана - для науки и жизни
Д.О. Вернер
11.12.19 09:29
Пусть ОНФ дополнительно проверит, как и почему два здания бывших общежитий ММУ "исчезли", и как здание бывшего управления судоверфи вдруг стало жилым и пригодным для проживания...
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиРоссиян освободят от «банковского роуминга»-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 34 копейки, евро – почти на 3 копейки-PRO ЭнергетикуКомпания «Россети Северо-Запад» внедрила систему онлайн-мониторинга гололедообразования на ЛЭП в Мурманской области-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 13 декабря-PRO Нефть и газСЕВЕРНЫЙ ЛОКОМОТИВ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ-PRO ЗаконыВ Мурманской области планируют в 2020 году поэтапно ввести в структуру аппаратов мировых судей шесть помощников
-Нам интересно Ваше мнение05.12.19: Госдума приняла закон о переходе на электронные трудовые книжки. А в 2022 году в России выдадут последние бумажные общегражданские паспорта. Как вы относитесь к переходу документов граждан на цифру?Проголосовало: 287 человек