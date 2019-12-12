Компания «Норникель» поддерживает коммунальные службы Мончегорска, выделив средства на новую технику

В скором времени к уборке города Мончегорска привлекут новые автосамосвал «КамАЗ» и прицепное устройство для подсыпки дорог. Средства на закупку новой техники выделила компания «Норникель». До конца года также ожидается прибытие в Мончегорск лапового снегопогрузчика, сообщают в администрации города Мончегорска.

Сегодня на улицах Мончегорска работает дополнительная, арендованная у местных предпринимателей, техника - к расчистке снега привлекли грейдер, МКСМ и автосамосвал. Это позволило расширить парк снегоуборочных машин компании «Городское благоустройство».