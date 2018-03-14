Компания «ОРКО и К» банкротит своего бывшего директора Александра Оробия

13 марта Арбитражный суд Мурманской области зарегистрировал заявление конкурсного управляющего ООО «ОРКО и К» о признании бывшего директора компании, депутата Совета депутатов города Мурманска третьего и четвёртого созывов, Александра Оробия банкротом.

Сама организация находится в стадии банкротства с 2013 года, года, когда Александр Николаевич перестал быть руководителем «ОРКО и К».

Сумма предъявляемых требований составляет почти 1,7 миллиона рублей, причём согласно сведениям из материалов «банкротного» дела, данная сумма является размером субсидиарной ответственности Александра Оробия как директора ООО «ОРКО и К».

Как пишет ud51.com, данное дело примечательно тем, что ранее конкурсные управляющие редко прибегали к процедуре банкротства бывшего руководителя банкротящегося предприятия как физического лица. Видимо, Александр Николаевич сохранил какую-то часть активов, на которые может быть обращено взыскание для пополнения конкурсной массы должника в деле о банкротстве.

Определение арбитражного суда о принятии дела к производству пока не принято.