Компания «Россети Северо-Запад» внедрила систему онлайн-мониторинга гололедообразования на ЛЭП в Мурманской области

Компания «Россети Северо-Запад» установила устройства онлайн-мониторинга гололедообразования на пяти линиях электропередачи в Мурманской области. Об этом рассказал генеральный директор сетевой компании Артем Пидник.

Система онлайн мониторинга установлена на воздушных линиях, находящихся на значительном удалении и в местах с высокой влажностью, из-за которой на проводах образуется наледь. Специалисты прямо из кабинета следят, насколько критична масса льда и каковы риски отключения ЛЭП. На основании этих данных на очищение проводов направляются бригады энергетиков.

«Внедрение уникальной для Северо-Запада страны системы – часть нашей работы по цифровизации электросетевого комплекса. Такое оборудование позволяет нам получать объективную информацию – основу для принятия эффективных и быстрых решений», – отметил Артем Пидник.

Также генеральный директор «Россети Северо-Запад» сообщил о готовности компании к работе в условиях пиковых нагрузок. Энергетики в 2019 году отремонтировали 360 км кабельных и воздушных линий, 25 трансформаторных подстанций, 236 выключателей 35-150 кВ. Также специалисты заменили более 150 опор ЛЭП 0,4-150 кВ.

Для работы при нештатных ситуациях организованы 10 мобильных бригад в составе 53 человек и 18 единиц техники. При возникновении технологических нарушений энергетики могут обеспечить потребителей электропитанием при помощи автономных дизельных генераторов. В Мурманском филиале — 6 резервных источников электроснабжения общей мощностью 1,8 МВт.

Генеральный директор «Россети Северо-Запад» отметил, что в современных условиях цифровизации электросетевого комплекса особенно важна роль кадровых ресурсов. Стороны договорились о сотрудничестве в этом направлении, в том числе об организации летней практики студентов на объектах компании, а также использовании для будущих энергетиков учебных площадок на базе Мурманского строительного колледжа им. Н.Е. Момота.