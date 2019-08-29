Компания «Россети Северо-Запад» восстанавливает электроснабжение южной котельной в Мурманске

Сейчас потребители запитаны по резервной схеме.

Специалисты компании «Россети Северо-Запад» восстанавливают электроснабжение южной котельной Мурманской ТЭЦ после отключения линии 35 кВ. В течение двух часов объект будет запитан.

Специалисты компании выехали на место сразу после поступления сигнала об отключении, осмотрели линию и оперативно приступили к ремонтным работам.

«Россети Северо-Запад» обращает внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.

Единый телефон «горячей линии» 8-800-333-02-52, обращение можно оставить на портале «Светлая страна».