Компания «Россети Северо-Запад» запустит воздушные линии 150 кВ для электроснабжения центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Мурманске
29 января состоится торжественная церемония подачи напряжения на линии электропередачи 150 кВ компании «Россети Северо-Запад» для электроснабжения объектов ПАО «НОВАТЭК» на западном берегу Кольского залива.
Планируется, что в мероприятии примут участие генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон, генеральный директор компании «Россети Северо-Запад» Артём Пидник.
Воздушные линии 150 кВ построены для электроснабжения Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений – важного объекта газовой инфраструктуры России. На ЦСКМС будут строиться линии производства сжиженного природного газа на железобетонных основаниях гравитационного типа.
Компания «Россети Северо-Запад» построила