Компания «Total» хочет стать оператором СПГ-терминала «НОВАТЭКА» в Мурманске - Леонид Михельсон

Компания «Total» хочет стать оператором будущего СПГ-терминала «НОВАТЭКА» в Мурманске, сообщил журналистам глава «НОВАТЭКА» Леонид Михельсон в рамках Всемирного экономического форума, передает РИА «Новости».

«Как таковые там партнеры не нужны, но мы кого-то как оператора будем привлекать точно. Может быть, «Total» - постоянный наш партнёр, они тоже хотят. Если желание не пропадёт - мы согласимся, чтобы он вошёл в долю, и была вся цепочка прозрачная», - сказал Михельсон, комментируя планы строительства терминала в Мурманске.

«НОВАТЭК» планирует строительство комплекса перевалки и хранения СПГ в бухте Ура в Мурманской области. Объём перевалки может составить 20 млн тонн в год.