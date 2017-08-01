Компанию «Александровск ТРЭВЕЛ» в судебном порядк заставляют демонтировать фундамент самовольно возведенный на арендованном лесном участке

Мурманской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства в сфере охраны лесов обществом с ограниченной ответственностью «Александровск ТРЭВЕЛ» при эксплуатации лесного участка, предоставленного обществу для осуществления рекреационной деятельности. В ходе проверки установлено, что основанием для осуществления рекреационной деятельности на лесном участке служит договор аренды и проект освоения лесов, который в соответствии с приказом комитета по лесному хозяйству Мурманской области прошёл государственную экспертизу и имеет положительное заключение.

Проверкой установлено, что ООО «Александровск ТРЭВЕЛ» в нарушение ч.5 ст.102 Лесного кодекса РФ, условий п.п. «а» п. 11 раздела III Договора аренды, п.5 Правил использования лесов для осуществления рекреационной деятельности, утвержденных приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 21.02.2012 № 62, ч.4 и ч.7.4 Проекта освоения лесов на арендованном лесном участке возведен домик для отдыха на монолитном бетонном фундаменте. Возведение бетонного монолитного фундамента повлекло повреждение лесной подстилки на арендованном лесном участке.

По результатам проверки в отношении должностного лица ООО «Александровск ТРЭВЕЛ» природоохранным прокурором возбуждено 2 производства об административных правонарушениях по ч.4 ст.8.25 КоАП РФ (использование лесов с нарушением условий договора аренды лесного участка) и по ч.2 ст.8.26 КоАП РФ (уничтожение лесной подстилки), по результатам рассмотрения которых руководитель компании привлечён к административной ответственности в виде штрафа в сумме 6 тысяч рублей.

Кроме того, Полярным районным судом Мурманской области удовлетворены исковые требования природоохранного прокурора о возложении на ООО «Александровск ТРЭВЕЛ» обязанности демонтировать монолитный бетонный фундамент, самовольно возведенный на арендованном лесном участке. Решение суда не вступило в законную силу.