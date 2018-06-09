Комплексная экспедиция Северного флота на Новой Земле повторила путь, впервые пройденный в 1883 году исследователем Леонидом Гриневецким

Экспедиционный отряд Северного флота, совершающий рейд по маршрутам первых пересечений Южного острова архипелага Новая Земля, вышел к побережью Карского моря. Военнослужащие выполнили главную задачу первого этапа экспедиции – повторили путь, впервые пройденный в 1883 году исследователем Новой Земли Леонидом Гриневецким и пересекли остров Южный от побережья Баренцева моря до Карского.

Преодолев водораздел Южного острова Новой Земли, экспедиционный отряд значительно увеличил скорость движения. За сутки преодолено около 90 километров. Марш завершился на Карской стороне Новой Земли около устья реки Савина. В общей сложности экспедиция преодолела по труднопроходимой местности более 220 километров.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, с выходом на равнинную местность, где отсутствуют какие-либо ориентиры, проведена апробация перспективных средств навигации. Поступающие на снабжение Вооруженных сил России навигаторы обеспечили необходимую в высоких широтах точность и подтвердили свою надёжность.

С военнослужащими были проведены тренировки по действиям при встрече с белыми медведями. Применение сигнальных патронов, ракетниц и фальшфейеров, как учит опыт входящих в состав отряда специалистов Центрального Полигона Российской Федерации, позволяет отпугнуть любопытного хищника.

Руководством экспедиции организована акция «Письмо первопроходца». Военнослужащим предоставлена возможность написать письма родным и близким, которые будут приняты вертолетом, который в ближайшее время будет направлен в район выполнения задач отрядом, и разосланы адресатам.

Экспедиционный отряд Северного флота начал движение по маршруту комплексной арктической экспедиции на архипелаге Новая Земля 5 июня. По Южному острову архипелага военнослужащие Северного флота совершат марш протяжённостью около 850 километров. На его выполнение планируется затратить более двадцати суток.