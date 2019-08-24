Комплексная экспедиция Северного флота приступила к работам на архипелаге Земля Франца-Иосифа

Спасательное буксирное судно Северного флота «Алтай» с личным составом комплексной исследовательской экспедиции на борту прибыло к острову Вильчека – одному из южных островов архипелага Земля Франца-Иосифа.

Североморцы высадятся на остров и обследуют его на предмет выявления объектов историко-культурного наследия. На острове находится могила Отто Криша - машиниста парохода «Адмирал Тегетгоф», на котором сюда прибыла первая экспедиция австро-венгерского путешественника Юлиуса Пайера.

Работа комплексной экспедиции в районе архипелага Земля Франца-Иосифа продлится в течение месяца. В зависимости от погодных условия и ледовой обстановки североморцы планируют совершить высадки и обследовать более десяти островов самого северного архипелага.

Комплексная экспедиция Северного флота на архипелаг Земля Франца-Иосифа стартовала 15 августа из Североморска. Её участники приступили к выполнению комплекса географических и археологических исследований, связанных с изучением арктических архипелагов. Североморцы пройдут по пути экспедиций первопроходцев архипелага Юлиуса Пайера 1874 года, Фредерика Джексона 1897 года, а также спасательной экспедиции штурмана Валериана Альбанова и проведут ряд исторических экспериментов.

На борту спасательно-буксирного судна «Алтай» находятся специалисты гидрографической службы и управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота, подразделение охраны, обеспечивающее безопасность исследователей при высадках на острова. Кроме военных и служащих Северного флота в экспедиции принимают участие представители Русского географического общества и Национального парка «Русская Арктика».