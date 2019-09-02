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Мурманская область. Арктика02.09.19 12:31

Комплексная экспедиция Северного флота провела гидрологические измерения в самой глубокой точке Баренцева моря

Комплексная экспедиция Северного флота, действующая в северных широтах на борту спасательно-буксирного судна «Алтай», выполнила ряд исследований в западной части архипелага Земля Франца-Иосифа.

В результате высадки геодезической группы на мыс Ледовой разведки острова Артура, мысы Нагурский, Стрелка и Мери Хамсуорт острова Земля Александры были уточнены координаты географических точек исходной линии для отсчета территориальных вод Российской Федерации.

На полуострове Армитидж острова Земля Георга выполнены исследования флоры и фауны, а также был осуществлен поиск свидетельств пребывания экспедиции Фредерика Джексона.

В ходе высадки экспедиционной группы на мысе Нагурского проведена встреча с военнослужащими базы Северного флота «Арктический трилистник» выполнявшими исследования по программе Комплексной экспедиции на острове Земля Александры.

Высадка на мыс Мери Хамсуорт позволила реконструировать часть маршрута группы штурмана шхуны «Святая Анна» Валериана Альбанова по леднику Вустер острова Земля Александры. На территории свободной от ледяного покрова биологами научной группы РГО выполнены необходимые исследования.

Как сообщает пресс-служба СФ,  в проливе Кембридж, разделяющем острова Земля Александры и Земля Георга, проведены гидрологические измерения в самой глубокой точке Баренцева моря. Приборы были опущены на глубину 628 метров.

В настоящее время в соответствии с планом Комплексной экспедиции Северного флота га архипелаг Земля Франца-Иосифа экспедиционный отряд продолжает исследования в районе мыса Ниль острова Земля Георга.

Комплексная экспедиция Северного флота при участии Центра Русского географического общества на Северном флоте, научной и медиагруппы РГО началась 15 августа с выходом из Североморска спасательного буксирного судна «Алтай». Участники уникального проекта следуют по маршрутам первооткрывателей и исследователей архипелага – Юлиуса Пайера, Фредерика Джексона, Эвлина Болдуина, Георгия Брусилова и других, проводят научные и экологические исследования, изучают объекты военной инфраструктуры советского периода и следы пребывания экспедиций прошлых столетий.

На сегодня экспедиция прошла более 2,3 тысяч миль в Баренцевом и Карском морях, провела исследования на острове Пахтусова, в бухте Визе и в заливе Благополучия, обследовали остатки метеостанции, разрушенной в 1943 году немецкой подводной лодкой U-711, уточнили состояние захоронения советского гидрографа Ивана Курникова, погибшего в сентябре 1950 года при составлении карт Новой Земли.

 

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