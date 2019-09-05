Комплексная экспедиция Северного флота высадились на остров Земля Георга архипелага Земля Франца-Иосифа

Комплексная экспедиция Северного флота, действующая в северных широтах на борту спасательно-буксирного судна «Алтай», продолжает свою исследовательскую деятельность в районе острова Земля Георга архипелага Земля Франца-Иосифа. Сложные гидрометеорологические условия, туман и скопления айсбергов помешали высадке группы исследователей на мыс Ниля Земли Георга с прибытием судна в назначенный район.

Ожидается, что с улучшением погодных условий, экспедиционный отряд Северного флота выполнит все запланированные исследования в данной части архипелага Земля Франца-Иосифа.

За время похода учеными научной группы комплексной экспедиции Северного флота зарегистрировано 717 морских млекопитающих (из них 73 - моржи) - гренландские киты, горбачи, малые полосатики, нарвалы, белухи, беломордые дельфины, гренландские тюлени, кольчатые нерпы, лахтаки, белые медведи, а также 23 вида морских птиц.

Выполнено три комплексных гляциологических наблюдения на ледниках Вылки (Северный остров Новой Земли), Седова (остров Гукера Земли Франца-Иосифа) и Лунном куполе (остров Земля Александры Земли Франца-Иосифа). Гляциологи провели измерения сезонного талового слоя. Во всех местах высадок экспедиционных групп проведен сбор биологических материалов белого медведя, северного оленя, песца и птичьих. На острове Вильчека и мысе Мэри Хармсуорт Земли Александры найдены фрагменты рогов предположительно реликтового северного оленя. Техническая поддержка наземным группам в ходе рейдовых действий на островах оказывалась съемочной группой Русского географического общества с помощью квадрокоптеров.

Как сообщает пресс-служба СФ, в экспедиции, организованной Центром Русского географического общества на Северном флоте, впервые принимает участие научная группа, в состав которой вошли научный сотрудник лаборатории геоморфологии Института Географии им. В.Б. Сочавы Сибирского отделения Российской академии наук Егор Иванов, сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук Глеб Пилипенко и биолог-исследователь, специалист по морским млекопитающим, сотрудник Камчатского филиала ФГБУН Тихоокеанского института географии ДВО Российской академии наук Андрей Третьяков. От национального парка «Русская Арктика» в экспедиции принимает участие заместитель директора парка по научной работе Иван Мизин.

Комплексная экспедиция Северного флота при участии Центра Русского географического общества на Северном флоте, научной и медиагруппы РГО началась 15 августа с выходом из Североморска спасательного буксирного судна «Алтай». Участники уникального проекта следуют по маршрутам первооткрывателей и исследователей архипелага – Юлиуса Пайера, Фредерика Джексона, Эвлина Болдуина, Георгия Брусилова и других, проводят научные и экологические исследования, изучают объекты военной инфраструктуры советского периода и следы пребывания экспедиций прошлых столетий.