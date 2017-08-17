Комплексное обоснование национального парка «Хибины» получило заключение государственной экологической экспертизы

Приказ об утверждении этого решения подписан руководителем Росприроднадзора. Таким образом, пройден ещё один этап на пути к созданию особо-охраняемой природной территории федерального значения.

Напомним работу по созданию нацпарка Всемирный фонд дикой природы ведёт уже более 10 лет. В процессе активно участвует Кольский центр охраны дикой природы и другие научные и общественные организации и независимые эксперты.

Работа была бы практически невозможна без значительной помощи сторонников WWF России и «хранителей Земли». В рамках специальной кампании по поддержке создания Хибин удалось собрать более миллиона рублей.

«Мы очень рады, что постепенно приближаемся к цели – сохранению уникального уголка северной природы, – делится эмоциями директор Баренц-отделения WWF России Олег Суткайтис. – Праздновать победу пока рано, впереди ещё много работы, но очередной рубеж преодолен. На уровне региона мы сделали всё от нас зависящее, теперь судьба национального парка в руках Министерства природных ресурсов и экологии. Хочется верить, что все последующие согласования не продлятся ещё десять лет, и парк будет создан в ближайшем будущем».

Дальнейшая работа перешла на федеральный уровень. Все необходимые материалы переданы в Минприроды России для проведения необходимых согласований и подготовки распоряжения правительства Российской Федерации о создании национального парка «Хибины».