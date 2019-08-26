Комплексный план по обеспечению доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере дополнен новыми мерами

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис подписал актуализированный комплексный план мероприятий на 2019-2020 годы по обеспечению доступа негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных НКО, к предоставлению услуг в социальной сфере, финансируемых из бюджетных источников.

Аналогичный комплекс мер, действовавший в 2016-2018 годах, показал свою эффективность. Так, почти 14 млн рублей распределяются на конкурсной основе среди негосударственных поставщиков на оказание услуг в сфере культуры, образования, физической культуры и спорта; в реестре поставщиков социальных услуг доля негосударственных организаций достигла 45%. Также среди положительных результатов отмечается, что размер компенсации затрат, предоставляемой негосударственным поставщикам социальных услуг, достиг 49 млн рублей, а число граждан, получающих социальные услуги у негосударственных поставщиков, составило 695 человек, тогда как в 2016 году их было всего 69.

В актуализированном комплексном плане работа в традиционных направлениях продолжится. Вместе с тем, среди новаций документа – пристальная работа с муниципальными образованиями. В частности, с 2020 года начнётся рейтингование муниципальных образований Мурманской области с целью выявления лучших практик по взаимодействию с социально ориентированными НКО и обеспечению доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере.

Нововведения также коснутся и деятельности исполнительных органов государственной власти региона в части осуществления оценки качества оказания социально ориентированными НКО общественно полезных услуг.

Важным шагом станет создание единого портала по поддержке НКО-сектора в Мурманской области, который позволит систематизировать всю актуальную информацию по данному направлению и обеспечить прямую связь с Ресурсным центром социально ориентированных НК.

Комплексный план мероприятий опубликован на сайте Министерства экономического развития Мурманской области.