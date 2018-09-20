Комсомольское собрание состоится в музее

№ 2 20.09.18 13:59 - Иван Красные д****ы!



* - купюры внесены редакцией.

№ 1 20.09.18 10:38 - MotoRin ну зачем этот спектакль?! сегодня совсем не то общество, совсем иные цели, совсем иные идеалы. А тут решили 100-лете ВЛКСМ отметить. Именно лидеры этой организации частично виноваты в развале СССР, поэтому лучше не ворошить прошлое