Мурманская область. Арктика20.09.18 09:08
Комсомольское собрание состоится в музее
21 сентября на базе Мурманского областного краеведческого состоится комсомольское собрание для ветеранов комсомола и представителей молодёжных организаций города и области, приуроченное к 100-летию Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи.
Перед участниками собрания выступят бывшие секретари комитетов комсомола с короткими сообщениями, раскрывающими роль ВЛКСМ в период защиты Заполярья, в развитии экономики и культуры Мурманской области, в шефстве над пионерией, в воспитании молодых специалистов и профессиональной подготовке молодёжи.
Собравшиеся смогут обсудить использование накопленного опыта работы в современных условиях.
Мероприятие станет стартом подготовки празднования столетия Мурманского комсомола в апреле 2020 года.
Комментарии
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№ 220.09.18 13:59 - ИванКрасные д****ы!
* - купюры внесены редакцией.
* - купюры внесены редакцией.
№ 120.09.18 10:38 - MotoRinну зачем этот спектакль?! сегодня совсем не то общество, совсем иные цели, совсем иные идеалы. А тут решили 100-лете ВЛКСМ отметить. Именно лидеры этой организации частично виноваты в развале СССР, поэтому лучше не ворошить прошлое
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Последние комментарии
Иван
20.09.18 13:59
Красные д****ы! * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:Комсомольское собрание состоится в музее
Николай Васильевич
20.09.18 13:56
Теперь понятно, почему пересчет пенсий перенесли с февраля на января - дали деньжат и тут же забрали. Это по-нашему!!!
ФунтиК
20.09.18 11:15
... и превращаемся все в кроликов, которых забьют на мясо!!!
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