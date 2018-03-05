Кому на Руси жить хорошо? Чиновникам - Росстат

По данным Росстата, среднемесячная зарплата гражданских служащих в федеральных государственных органах России в прошлом году увеличилась на 2,7% по сравнению с 2016 годом и составила 118,8 тысячи рублей.

В среднем госслужащий зарабатывал в 4,2 раза больше, чем врачи (28088 рублей), в четыре раза больше, чем учителя (29742 рубля), и втрое больше, чем население в целом. Инфляция за прошлый год составила сопоставимую величину - 2,5%.

Больше всего получают сотрудники аппарата правительства - официально их зарплата была снижена на 0,5% и составила в среднем в месяц 227 тысяч рублей. В администрации президента сотрудники получают в среднем 217,5 тысячи рублей (также после снижения на 0,5%). На третьем месте - Счётная палата. Её сотрудники зарабатывают 180,7 тысячи рублей.

Средняя месячная зарплата в Совете Федерации составила 180,2 тысячи рублей (+2,3%), в Госдуме - 160,5 тысячи рублей (+3,6%), в МЧС - 151,7 тысячи рублей (+10%), в МИДе - 148,7 тысячи рублей (+1%), в Минфине - 138,2 тысячи рублей (-1,4%).

Средние зарплаты быстрее всего росли в трех ведомствах: казначействе (+33%), Следственном комитете (+32,8%) и в Росреестре (+23,8%).

Средняя по всей российской экономике зарплата в 2017 году равнялась 39 тысяч рублей, а в Москве (где живёт основная часть федеральных чиновников) - 94,9 тысячи рублей, пишет classic.newsru.com.