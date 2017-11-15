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Мурманская область. Арктика15.11.17 08:58

Кому нужны дома по нулевой стоимости в Североморске?

Глава ЗАТО г. Североморск провёл вчера рабочее совещание, на котором был рассмотрен вопрос сноса аварийного жилья. В адрес Владимира Евменькова неоднократно поступали обращения горожан и руководителей предприятий, учреждений и организаций. Основная тема данных обращений – пустующие дома, признанные аварийными и непригодные для жилья. Такие здания, во-первых, представляют реальную опасность, а, во-вторых, портят внешний вид города. Вопрос сноса таких домов обсуждался сегодня совместно с первым заместителем главы ЗАТО г. Североморск Андреем Сахаровым, председателем комитета по развитию городского хозяйства Александром Савченко и председателем комитета имущественных отношений Раузой Распоповой.

На сегодняшний день возможности выделить средства на снос аварийного жилья у муниципального бюджета нет, ведь это довольно дорогостоящее мероприятие. Снос одного дома по самым минимальным подсчетам обойдётся в 1 млн 400 тысяч рублей.

Однако выход есть. На совещании было предложено выставить дома с признаками аварийности на продажу, в том числе без объявления цены, т.е. по нулевой стоимости. Предприниматель, выкупивший аварийный дом, сможет его разобрать, реализовать стройматериалы и получить прибыль. Такой вариант устроит и муниципалитет, и предпринимателей.

В настоящее время комитетом имущественных отношений администрации ЗАТО г.Североморск уже объявлены торги по продаже объектов недвижимости муниципального нежилого фонда без объявления цены и аукцион по продаже объектов недвижимости муниципального нежилого фонда, на которые, в том числе, выставлены дома № 6 и № 7 по ул. Гвардейская. Торги и аукцион состоятся 13 и 14 декабря. Заявки на участие подаются до 4 декабря. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Комитета имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск. В случае если найдутся желающие приобрести и в дальнейшем разобрать аварийные дома, администрация ЗАТО г. Североморск, окажет содействие в этом вопросе.

Также в рамках проведенного рабочего совещания прорабатывались иные варианты сноса аварийных домов.

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