Дизайн-код – единый стиль оформления улиц, малых архитектурных и скульптурных форм, освещения, наружной рекламы. Чтобы обсудить облик столицы Заполярья, на площадке библиотеки собрались архитекторы, художники, представители городской администрации, журналисты, неравнодушные северяне.

Встречу организовали представители регионального Центра городского развития, цель которого – разработка проектов, программ и организация мероприятий по развитию и благоустройству городской среды. Центр создан при региональном министерстве строительства и территориального развития.

Участники встречи отмечали, что в Мурманске отсутствует идентичность города, цвета фасадов некоторых «сталинских» домов не соответствуют исторической действительности, в городском транспорте рекламная продукция уродует салоны троллейбусов и автобусов.

В связи с особым климатом Мурманска, необходимо интенсивное освещение улиц, скамейки с подогревом на остановках городского транспорта.

В планах городского сообщества – создание рабочей группы, которая будет непосредственно участвовать в формировании дизайн-кода Мурманска. Главное во вновь создаваемой концепции «тёплого» города – красота, практичность и функциональность.