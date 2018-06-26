Концепция индивидуального пенсионного капитала может стать приложением к новой пенсионной реформе

Минфин представит в 2018 году в кабмин предложения по льготным условиям для работодателей и граждан при формировании индивидуального пенсионного капитала, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».

«В этом году мы такую концепцию представим в правительство, и в этом году правительство должно определиться с дальнейшим прохождением этого законопроекта», - сказал он.