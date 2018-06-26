Мурманская область. Арктика26.06.18 11:28
Концепция индивидуального пенсионного капитала может стать приложением к новой пенсионной реформе
Минфин представит в 2018 году в кабмин предложения по льготным условиям для работодателей и граждан при формировании индивидуального пенсионного капитала, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».
«В этом году мы такую концепцию представим в правительство, и в этом году правительство должно определиться с дальнейшим прохождением этого законопроекта», - сказал он.
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Сергей
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Volk
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