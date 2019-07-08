Продолжается активная подготовка проекта реконструкции главной площади Мурманска: проводится сбор исходной информации, изучаются история места, пешеходные и транспортные связи, прорабатываются возможные варианты использования территории. Отметим, речь идет о территории, расположенной непосредственно перед деловым центром «Арктика», поскольку прилегающие скверы были благоустроены совсем недавно.

Как неоднократно подчеркивал глава региона, на всех этапах работы первоочередным является мнение жителей. Так, в рамках цикла встреч врио губернатора с мурманчанами на прошлой неделе проводился опрос мнения горожан о наиболее предпочтительных объектах, которые могут быть размещены на площади Пять Углов. В числе наиболее популярных вариантов – устройство катка, озеленение территории, установка детских площадок и скамеек с подогревом, а также организация действующих на постоянной основе творческих площадок. Все пожелания были зафиксированы и переданы разработчикам концепции, основные войдут в итоговый проект, который будет вынесен на широкое общественное обсуждение.

Напомним, договоренности о запуске проекта кардинального изменения облика главной городской площади Мурманска глава региона Андрей Чибис достиг в ходе переговоров с президентом, председателем правления Сбербанка Германом Грефом. ПАО «Сбербанк России» активно участвует в проектах развития городской среды во многих регионах страны и имеет большой опыт по привлечению именитых архитекторов. Над концепцией преображения площади Пять Углов работает молодой и перспективный архитектор Джон Калвин Вайдман – куратор девелоперских проектов СБДевелопмент. Его проекты всегда отличает обязательный учет мнения горожан.

Концепцию реконструкции площади Пять Углов планируется подготовить в течение летнего периода.