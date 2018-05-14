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Мурманская область. Арктика14.05.18 15:59

Концептуальный концерт творческой молодежи города состоялся в Мурманской областной научной библиотеке

Первый концептуальный концерт в Мурманской областной научной библиотеке прошел в живой и непринужденной атмосфере. Свои творения на суд зрителей вынесли молодые мурманские музыканты, поэты и прозаики.

Студент-историк Алексей Павлов, участник форума имени Николая Гумилева и лауреат фестиваля «Капитан Грэй», представил слушателям новое произведение – сказку о гноме. Мурманский поэт и музыкант, победитель конкурса «Под сенью Трифона» Алёна Кидун прочла стихи, с грустным юмором передающие жизнь души современного человека. Музыкант, поэт и режиссер, участник фестиваля «Сверим наши струны» Арнольд Ткаленко предложил вниманию слушателей экспрессивные, напоминающие одновременно Александра Башлачева и лучшие традиции западной фолк-музыки, яркие и эмоциональные песни под гитару на вечные темы. А стихи Павла Сурнова, победителя форума имени Николая Гумилева, вызвали ассоциации с эстетикой Владимира Маяковского. Поэт Александр Швецов прочел стихи, посвященные вечной теме взаимоотношений мужчины и женщины.

Участники встречи услышали необычную музыку группы Nervöse Leute в стиле нойз, в которой передано звучание планет. Познакомились с лиричными и веселыми песнями под гитару Павла Рожкова, вокалиста группы Showtime.

И завершило столь нестандартный вечер выступление группы «Лосины Маршала Потемкина», чей интеллектуальный юмор и оригинальные образы давно покорили сердца слушателей.

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11.05.18 18:17
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