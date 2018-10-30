Концерт «Бах и Гендель. Небесный диалог» вызвал огромный интерес у мурманчан

28 октября состоялся концерт «Бах и Гендель. Небесный диалог» оркестра Баренц-Камерата в стенах храма Святой Троицы протестантской церкви. Столь необычное место проведения концерта не случайно: европейское искусство эпохи барокко в большей степени было обращено к церкви и всему, что связано с религией.

Исключением не стало и творчество двух выдающихся композитора этой эпохи - Иогана Себастьяна Баха и Георга Фридриха Генделя. Будучи глубоко верующими христианами, композиторы принадлежали к разным протестантским течениям, но как для лютеранина Баха, так и для творившего в англиканской среде Генделя религиозные идеи и тематика музыкальных произведений служили не просто художественным материалом для сочинения кантат, ораторий, музыки для месс и страстей, но фундаментом их творчества, источником вдохновения, без которого они, безусловно, никогда не написали бы такой музыки.

Дирижёр Андрей Скороходов, солисты Екатерина Усатенко (флейта) и Марина Бабкина (сопрано). Концерт сопровождался мульти-медиа презентацией, мероприятие посетило около 700 человек, что является безусловным рекордом по посещаемости.

Повтор программы состоится 2 ноября в малом зале колледжа искусств.