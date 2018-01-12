Мурманская область. Арктика12.01.18 10:46
Концерт для саксофона с органом
14 января в Мурманской областной филармонии состоится концерт для саксофона с органом. В рамках абонемента «Магия органа» в исполнении саксофониста Сергея Колесова и московского органиста Гарри Еприкяна прозвучат музыкальные произведения Иоганна Баха, Алессандро Марчелло, Феликса Мендельсона и других композиторов.
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Katrin
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