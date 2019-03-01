Концерт «Дыхание весны» состоится в Мурманском областном театре кукол

3 марта в 11.30 и 14.00 перед спектаклем «Маленькая дочь Солнца» ученики и педагоги Мурманской музыкальной школы № 5 снова порадуют юных северян концертом в областном театре кукол!

Перед юными зрителями выступят пианисты, скрипачи, вокалисты, флейтисты, гитаристы и балалаечники. В этот раз большинство участников будут юные музыканты, которые только начинают свой творческий путь!