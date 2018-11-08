Концерт фортепианной музыки С.В. Рахманинова - в колледже искусств

9 ноября в малом зале Мурманского колледжа искусств состоится концерт студентов специальности «Инструментальное исполнительство» по виду фортепиано, посвящённый творчеству великого русского композитора Сергея Васильевича Рахманинова.

Тематические концерты, посвященные творчеству одного композитора, являются традиционными для студентов и преподавателей фортепианного отделения колледжа.

Сергей Васильевич Рахманинов был не только композитором, но и прекрасным пианистом, вследствие чего исполнение произведений автора представляет определённую трудность для будущих профессионалов.

В программе концерта прозвучат музыкальные моменты, прелюдии, этюды-картины, пьесы из ранних сочинений композитора, а также впервые в Мурманске прозвучит транскрипция вокального сочинения Рахманинова «Не верь мне, друг!» в исполнении студента 4 курса Ярослава Шевага (класс Н.Ф. Лагутиной).

Концерт проводится в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 60-летию колледжа, рассчитан на широкую аудиторию любителей фортепианной музыки, а также на учащихся и преподавателей детских музыкальных и школ искусств города.

Продолжительность концерта – 1 час 15 минут, вход свободный.