Концерт хора украинской песни «Джерела» порадует мурманчан

17 марта хор украинской песни «Джерела» приглашает всех мурманчан и гостей города на концерт «Всё про кохання, всё про любовь», который пройдет в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

В программе концерта прозвучат лирические песни о любви, потере близкого человека, переживаниях родителей за судьбы детей... Также гости Областного Дворца культуры услышат шуточные песни, стихи и юморески.

Участники хора поднимут настроение и подарят зрителям огромное удовольствие и фейерверк ярких эмоций!