Мурманская область. Арктика15.03.18 07:35
Концерт хора украинской песни «Джерела» порадует мурманчан
17 марта хор украинской песни «Джерела» приглашает всех мурманчан и гостей города на концерт «Всё про кохання, всё про любовь», который пройдет в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.
В программе концерта прозвучат лирические песни о любви, потере близкого человека, переживаниях родителей за судьбы детей... Также гости Областного Дворца культуры услышат шуточные песни, стихи и юморески.
Участники хора поднимут настроение и подарят зрителям огромное удовольствие и фейерверк ярких эмоций!
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Последние комментарии
ирина
14.03.18 08:51
если собак неподкармливать они еще злее будут
Комментарий к новости:В Мурманске с каждым годом становится всё больше бездомных собак
Алекс
14.03.18 00:50
Не будет кормовой базы, звери еще злее будут. Весна на дворе, а прикормка животных сердобольными жителями не влияет на их агрессивность. Заниматься этим вопросом вовремя надо, а не когда рак на горе с
Комментарий к новости:В Мурманске с каждым годом становится всё больше бездомных собак
Volk
13.03.18 07:07
Какого же чуда ждут эти "святоши" от власти? Видно плохи дела у чиновников, коли стали по всей стране Николая-чудотворца ставить, на себя надежды уже нет.
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