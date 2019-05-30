Концерт «Старые весы» в Мурманская областной филармонии

1 июня Мурманская областная филармония приглашает на концерт «Старые весы». Исполнители – Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель), Петр Макаров (фортепиано) и Екатерина Ефремова (художественное слово).

Герои этой программы – композиторы, чьи имена олицетворяют для нас понятие «музыкальный романтизм». Это Иоганнес Брамс, Роберт Шуман и Клара Шуман. Связанные тесными узами дружбы, творчества и любви, эти люди доверили нам музыкальный дневник своих чувств. Музыканты попытаются прочесть его и разобраться в непростом, волнующем и прекрасном мире человеческой души.