22 апреля в 17.00 филармония приглашает на концерт «Три баса-профундо. Песни о любви». Знаменитое трио: Владимир Миллер, Михаил Круглов и Сергей Крыжненко выступит в сопровождении Мурманского филармонического оркестра. Дирижер – Андрей Истомин, Москва.

Считается, что бас-профундо – явление чисто славянское, больше никакой из существующих человеческих рас недоступно брать голосом предельно низко звучащие ноты в силу анатомических особенностей.

Удивительные голоса этих певцов звучат подобно контрабасам или большим колоколам, им доступны предельно низкие ноты, которые завораживают публику и оказывают на нее поистине магическое воздействие.

Певцы исполняют лучшие произведения мировых классиков, русские и украинские народные песни, песни советских композиторов.