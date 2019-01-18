20 декабря Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова приглашает на концерт «В кругу друзей» ансамбля танца «Сполохи».

Ансамбль «Сполохи» - яркий, интересный коллектив со своими традициями, своим репертуаром. Каждый танец - это полет фантазии, результат творческого поиска руководителя и плодотворной работы всех участников коллектива. Репертуар ансамбля разнообразен, в нем народные, сюжетные танцы, тематические постановки.

Каждый год, в конце января, «Сполохи» собирают у себя в гостях, на сцене гостеприимной «Кировки», своих самых близких друзей, чтобы подарить зрителям настоящий праздник народного танца. В уютной и домашней атмосфере Дворца культуры свои творческие номера покажут участники ансамбля танца «Северок» из Мурманска, хореографический коллектив «Калинка» из Оленегорска и хореографический ансамбль «Мастерок» из Североморска.