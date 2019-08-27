Концерты ансамбля имени Александрова в Мурманской области станут кульминацией культурной программы празднования 75-летия Великой Победы

Достигнута предварительная договоренность о гастролях ансамбля песни и пляски Российской Армии им. А.В. Александрова в Мурманской области в начале мая 2020 года. Артисты прославленного коллектива выступят в Мурманске, Североморске и Кандалакше. Концерты выдающегося армейского ансамбля станут кульминацией культурной программы празднования 75-летия Великой Победы. Об этом шла речь на заседании областного организационного комитета «Победа», которое провел заместитель губернатора Роман Дурягин.

На заседании оргкомитета принята «Программа мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», семь разделов которой насчитывают 112 пунктов.

На первом месте – мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни, повышению качества медицинской помощи для ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий граждан. Напомним, в частности, что во исполнение поручения врио губернатора Андрея Чибиса с 2019 г. единовременная денежная выплата ветеранам Великой Отечественной войны в связи с празднованием Дня Победы составляет 5000 рублей против прежних 2000.

Роман Дурягин обратился к руководителям муниципалитетов, участвовавшим в заседании по видеосвязи, с просьбой обратить пристальное внимание на ремонт квартир ветеранов, благоустройство воинских захоронений и мемориалов.

Также в программу вошли торжественные и памятно-мемориальные мероприятия, фестивали, конкурсы, акции, мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи, спортивные и культурные мероприятия.