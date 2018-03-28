Концессионное соглашение по модернизации системы теплоснабжения посёлка Умба рассмотрено на заседании межведомственной комиссии

Под председательством первого заместителя губернатора Алексея Тюкавина состоялось заседание межведомственной комиссии по рассмотрению инвестиционных проектов Мурманской области.

В заседании приняли участие представители исполнительных органов государственной власти Мурманской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, депутаты Мурманской областной Думы, а также представители ресурсоснабжающих организаций.

На заседании был рассмотрен проект по реализации инвестиционного проекта по модернизации системы теплоснабжения посёлка Умба с использованием местных видов топлива в рамках концессионного соглашения. Проект предполагает комплексную модернизацию системы централизованного теплоснабжения посёлка Умба путем строительства четырёх новых биотопливных котельных и реконструкции аварийных участков тепловых сетей, а также замещения морально и физически изношенного оборудования в целях обеспечения безопасного и надежного теплоснабжения потребителей.

Срок реализации проекта – 15 лет, объём инвестиций более 400 млн рублей, суммарная экономия областного бюджета за весь срок реализации проекта составит более одного миллиарда рублей за счёт снижения тарифа.

По результатам заседания было принято решение о целесообразности реализации инвестиционного проекта по модернизации системы теплоснабжения в посёлке Умба с использованием местных видов топлива в рамках концессионного соглашения.