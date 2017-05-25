Конечный результат порадует мурманчан и гостей города - Александр Васильев

Сегодня столицу Заполярья посетил депутат Государственной Думы, федеральный координатор проекта «Единой России» «Формирование комфортной городской среды» Александр Васильев. В ходе деловой поездки народный избранник встретился с главой муниципального образования город Мурманск Дмитрием Филипповым и главой администрации Мурманска Андреем Сысоевым.

Партийный проект «Формирование комфортной городской среды», направлен на создание современных дворовых и общественных территорий, с активным привлечением жителей к обсуждению программ благоустройства.

– Программа позволит получить государственное софинансирование, которое будет направлено на дальнейшее благоустройство Мурманска, – рассказал глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов. – Городские власти вместе с жителями определили дворы, которые уже в этом году заметно преобразятся.

Адреса, на которых развернутся работы, определялись на заседаниях общественной комиссии.

– Очень важно, что данная программа позволяет власти получить «обратную связь» от горожан, – отметил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Мурманчане всегда проявляют высокую активность в вопросе обсуждения облика Мурманска.

После совещания Александр Васильев и Дмитрий Филиппов отправились во двор на улице Гагарина, где в рамках проекта пройдут работы. На месте глава муниципального образования и депутат Госдумы пообщались с жителями, выслушали предложения и замечания.

Следующей точкой маршрута стала зона отдыха на Семеновском озере. Проект модернизации объекта был выполнен с учетом мнения горожан. В частности новую современную набережную будет обрамлять ограждение высотой более метра из нержавеющей стали, выполненное в морской тематике. Тротуары и дорожки покроет брусчатка черного, серого и белого цветов. Для отдыха горожан и гостей города будет установлено 12 односторонних и 13 двусторонних удобных и стильных скамеек, возле каждой — урны.

– Самое главное, что я убедился в том, что у городских властей есть чётко сформулированный план действий, – поделился впечатлениями Александр Васильев. – Уверен, что конечный результат порадует как мурманчан, так и гостей города.