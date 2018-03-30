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Мурманская область. Арктика30.03.18 10:47

Конференция «Логистика в Арктике» состоится 11 апреля в Мурманске

Под председательством заместителя губернатора Григория Стратия состоялось заседание организационного комитета VIII международной конференции «Логистика в Арктике». Был рассмотрен ход подготовки к международной конференции, определены проект программы и основные докладчики, решён ряд организационных вопросов.

Участие в конференции подтвердили ПАО «Мурманское морское пароходство», ПАО «Мурманский морской торговый порт», ФГБУ «Администрация морских портов Западной Арктики», Морской порт Мурманск, ООО «Газпром флот», ПАО «Газпром нефть снабжение», ООО «Оборонлогистика», АО «Морской Банк», ОАО «Аэропорт Хибины», ФГУП «Атомфлот», KirkenesNæringshage AS, ООО «МОРТРАНС», ПАО «Совфрахт», АО «Инфотек Балтика», СП ООО «Сахалин-Шельф-Сервис», АО «АТПУ «Архангельск», ООО «Пола Райз», ООО «Инфотек Норд», ФАУ «Российский морской регистр судоходства», ООО «Экостройпроект», ООО «Кандалакшский морской торговый порт», Японская организация ДЖЕТРО, Мурманский индустриальный колледж, Мурманский государственный технический университет, ФГУП «Росморпорт» Мурманский филиал, АО «Государственная транспортная лизинговая компания», Октябрьская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» и многие другие.

Конференция «Логистика в Арктике» состоится 11 апреля в Мурманске, её организатором является Ассоциация подрядчиков арктических проектов «Мурманшельф» при поддержке правительства Мурманской области и профильных министерств. В центре внимания конференции – основные направления развития Северного морского пути, вопросы организации транспортно-логистических операций на шельфе Арктики, инвестиции в развитие транспортной инфраструктуры Арктики.

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27.03.18: Работа чиновников в правительстве должна оплачиваться, как у менеджеров в больших корпорациях, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов. В Сингапуре эта мера помогла снизить коррупцию, заметил он. А в России эта мера сработает?Проголосовал: 151 человек
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Последние комментарии

MotoRin
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