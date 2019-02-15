Конференция знаний хип-хоп культуры состоится в библиотеке

17 февраля в Мурманской областной научной библиотеке состоится Конференция знаний хип-хоп культуры. Организаторы встречи вспомнят историю возникновения танцевального стиля, поговорят о том, как произошло становление хип-хопа в Мурманске, и как это направление развивается сегодня.

Вас ждут музыка, танцы, просмотр старых архивов, мастер-классы от приглашенных гостей: Душу Наружу, Gust Life, Norton Style, Polar Universal, Roots Up.

В ходе мастер - классов все желающие смогут попробовать себя в деле - поиграть на инструментах, узнать больше об оборудовании и прокачаться в хип - хоп Знании.