Конфликт между США и Китаем давит на нефть, а она играет против рубля

Цены на нефть снижаются сегодня утром после того, как новое обострение торгового конфликта между США и Китаем привело к усилению опасений за мировую экономику и спрос на сырье, свидетельствуют данные торгов.

Ключевым фактором, оказывающим давление на рынок нефти, является эскалация торгового конфликта между США и Китаем в конце прошлой недели. Китай в пятницу объявил о введении дополнительных пошлин в размере 10% и 5% на ввоз американских товаров объемом 75 миллиардов долларов в год. Пошлины вводятся с 1 сентября и 15 декабря в ответ на решение США ввести пошлины в 10% на китайские товары объёмом 300 миллиардов долларов.

Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон с 1 сентября введёт пошлины на товары из Китая объёмом 300 миллиардов долларов в размере не 10%, как было запланировано, а 15%, при этом повышение на другую группу товаров объёмом 250 миллиардов долларов с 1 октября составит не 25%, а 30%.

«Единственное, что может разогнать грозовые тучи над рынками нефти на этой неделе, — это если Китай и США проведут переговоры и вместе решат сделать шаг назад. Но я не вижу, что мы к этому идём», - сказал агентству «Рейтер» аналитик «OANDA» Джеффри Холли.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 65,9077 рубля. По отношению к последней сделке 23 августа доллар снизился на 7,73 копейки. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 30,31 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии снизился на 13,62 копейки и составил 73,3738 рубля. К официальному курсу евро, как и доллар, вырос. Рост составил почти 75 копеек.