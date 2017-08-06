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Мурманская область. Арктика06.08.17 17:10

Конфликт поколений чуть не привёл к убийству

В полицию Мурманска поступило сообщение от 60-летнего мужчины о том, что сын угрожает убить его.

На место происшествия незамедлительно прибыл наряд патрульно-постовой службы  УМВД России по г.Мурманску. Сотрудники полиции установили, что безработный житель областного центра 1989 года рождения, находясь в квартире по месту жительства, в ходе конфликта высказал своему отцу угрозу убийством, при этом в подтверждение серьёзности намерений он руками схватил отца за горло и пытался душить. Пенсионеру удалось вырваться и вызвать полицию.

Полицейские задержали 28-летнего правонарушителя и доставили в отдел полиции. Безработный мурманчанин признался в содеянном. Причиной поступка стал затянувшийся семейный конфликт. Он хотел запугать отца, чтобы решить конфликт в свою пользу.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

 

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