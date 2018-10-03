Конфликт, разгоревшийся в интернете, тушили в Долине Славы

На днях во многих региональных СМИ и интернет-пространстве начались споры, касающиеся расстановки именных плит в мемориальном комплексе «Долина Славы». Для того, чтобы расставить все точки над «i», Министерство культуры и искусства Мурманской области вместе с другими ответственными органами предоставили журналистам реальные факты и рассказали о возникшем конфликте.

На интернет-сайтах начали появляться информационные материалы, в которых мурманские поисковики утверждали, что во время реконструкции именных плит в Долине Славы, были допущены грубейшие ошибки. Якобы монументы поставили не на местах захоронения бойцов, а ради симметрии и красоты – рядами. У властей и контролирующих органов на ситуацию свой взгляд, ведь документов, определяющих точное расположение могил, попросту нет.

- Все тумбы, все памятные надписи находятся в рамках существующего сектора, - говорит Елена Химчук, директор Мурманского областного краеведческого музея. - Как были останки захоронены, как были эти надписи, так они там и остаются. Как уже говорили, некоторые изменения по установке будут, но мы постарались максимально оставить всё на своих местах. Изменятся только два сектора, на которые указали наши поисковики.

Хоронить найденные на полях сражений останки красноармейцев в Долине Славы начали ещё в прошлом столетии, правда, тогда добровольцы сталкивались с различными сложностями, а порой даже угрозами со стороны руководства региона.

- Сюда приезжать надо, чтобы чтить память. Чтобы сюда приезжали родственники, поклонялись могилам своих отцов, братьев, дедов, - говорит Максим Сахневич, глава регионального исполкома ОНФ в Мурманской области. - Это наше мнение. Мы берём всё это под контроль и будем смотреть, чтобы реконструкция удовлетворила всех.

В последние годы по инициативе поисковых отрядов региона начался масштабный процесс реконструкции мемориального комплекса. За это время в Долине Славы появились два новых сектора. По информации сотрудников краеведческого музея, которые и отвечают за состояние памятников, ремонты этого года, в том числе связанные с установкой именных плит, пройдут в два этапа и будут приостановлены только для захоронения останков бойцов, которое назначено на 6 октября.

Захоронения найденных советских воинов в Долине Славы проходят уже несколько десятилетий, с каждым годом, их становится только больше.

Представители комиссии, которая принимала решения по расстановке памятников, утверждают, что при составлении плана, учитывалось мнение специалистов военного комиссариата, краеведческого музея и координационного совета поисковых отрядов Мурманской области. В проектной документации прописаны все тонкости, которые могли возникнуть в ходе реконструкции.

- Началу работ предшествовала достаточно продолжительная и напряженная работа нашей межведомственной рабочей группы, - отметил Сергей Ершов, председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области, - в результате деятельности которой было принято общее решение, которое никто не оспаривал и против которого никто не возражал. Никто не выражал своего особого мнения о том, что новые сектора выглядят таким образом, а действующие сектора обустраиваются именно таким образом.

Однако, какие бы перипетии не существовали между сторонами спора, прежде всего, стоит чтить память людей погибших, защищавших северные рубежи Родины. Уж им-то всё равно, где будет стоять столбик с именем и фамилией, лишь бы подвиг не затерялся среди пыльных страниц архивов и толстых томов по военной истории.