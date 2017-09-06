Конькобежец Александр Кибалко встретился с представителями городской администрации

Мурманск с официальным визитом посетил заслуженный мастер спорта, член технического комитета Международного Союза конькобежцев Александр Кибалко. На встрече с представителями городской администрации были затронуты вопросы спортивной инфраструктуры заполярной столицы.

– Мурманск – уникальный город с точки зрения развития конькобежного спорта, – отметил Александр Кибалко. – Климат позволяет тренироваться на открытом воздухе, что особенно ценится у спортсменов, а соседство с европейскими странами способствует тесному обмену опытом.

Как рассказала заместитель главы администрации города Мурманска Людмила Левченко, в Мурманске уделяется большое внимание развитию профессионального спорта и физической культуры. Так, в следующем году планируется завершить реконструкцию стадиона около спорткомплекса «Авангард» (ул. Лобова, 51). Новая площадка будет многофункциональной и позволит принять в Мурманске соревнования самого высокого уровня.