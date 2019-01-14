Конькобежец Дмитрий Зыкин - серебряный призёр Всероссийских соревнований

С 11 по 13 января в Екатеринбурге на конькобежном катке «Юность» проходили Всероссийские соревнования по конькобежному спорту на призы змс В.С. Стениной среди юниоров и юниорок, в которых принимали участие и спортсмены из нашего региона.

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области наш спортсмен Дмитрий Зыкин выступил на двух дистанциях: 3000 метров и масс-старт 10 кругов. На обеих дистанциях Дмитрий завоевал серебряные медали.