Мурманская область. Арктика14.01.19 11:12
Конькобежец Дмитрий Зыкин - серебряный призёр Всероссийских соревнований
С 11 по 13 января в Екатеринбурге на конькобежном катке «Юность» проходили Всероссийские соревнования по конькобежному спорту на призы змс В.С. Стениной среди юниоров и юниорок, в которых принимали участие и спортсмены из нашего региона.
Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области наш спортсмен Дмитрий Зыкин выступил на двух дистанциях: 3000 метров и масс-старт 10 кругов. На обеих дистанциях Дмитрий завоевал серебряные медали.
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Последние комментарии
MotoRin
13.01.19 19:37
Сурово, но правдиво. Заметил, что журналюг в нашем регионе не очень чествуют в этот день, а вот перед новым годом их МВК приласкала малость.
Комментарий к новости:День российской печати, или Девять яиц в коробке
Анна
13.01.19 10:15
А в администрации города Мурманска считают, что "современные средства массовой информации и сегодня являются образцом объективности, глубины, достойных профессиональных стандартов, предлагая читателям
Комментарий к новости:День российской печати, или Девять яиц в коробке
Ирина
12.01.19 21:26
Всё верно про снег и кашу!!! На тротуарах очень скользко, дворники сегодня не вышли на уборку территории.
Комментарий к новости:Мурманск тихо укрывается пушистым снежным одеялом
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