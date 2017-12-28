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Мурманская область. Арктика28.12.17 07:00

Конкуренции не избежать – УФАС России по Мурманской области

Управление Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области признало ООО «Центр дезинфекции» и ООО «Санитарно-эпидемиологический сервис» нарушившими закон о защите конкуренции в части реализации устного антиконкурентного соглашения о разделе товарного рынка услуг по проведению дезинфекционных мероприятий по территориальному принципу.

В ноябре 2016 года, в антимонопольный орган поступило заявление ООО «Дез сервис» о том, что ООО «ЦД» и ООО «СЭС» разделили между собой муниципальные образования Мурманской области. Так, ООО «СЭС» заняло города Мурманск, Колу, Апатиты, Кировск, Полярные Зори, ЗАТО Заозерск и Кандалакшский и Терский районы. ООО «Центр дезинфекции» в свою очередь закрепил за собой  города Ковдор, Мончегорск, Оленегорск, а также Ловозерский и Кольский районы.

В ходе рассмотрения дела, Мурманским УФАС России были собраны многочисленные факты, подтверждающие сговор организаций, в том числе: физические лица занимают аналогичные должности  в обеих организациях, а также привлекаются для выполнения работ по договорам; тарифы, установленные на услуги по проведению дезинфекционных мероприятий, идентичны, общества не только установили одинаковые цены, но и единообразно увеличивали стоимость услуг.

Ознакомившись с заключением антимонопольной службы, организации, ещё до вынесения решения, признались в заключении устного соглашения о разделе рынка услуг по территориальному принципу с целью избежать конкуренции. Общества предполагали, что заключение и реализация подобных соглашений не запрещены действующим законодательством.

Однако от ответственности освобождается только лицо, первое признавшееся в сговоре. В данном случае это ООО «Центр дезинфекции».

 

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