Конкурс исполнителей частушек «Завалинка» выявил самых голосистых

В минувшее воскресенье Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова провел X областной конкурс исполнителей частушек «Завалинка».

Участники из городов Мурманск, Кола, Апатиты, Полярные Зори, Кандалакша, Полярный, Кировск, Мончегорск, Оленегорск, поселков Мурмаши и Титан показали мастерство исполнения частушек на темы: «Любимая сторонушка», «Ох, страданье…», «Ты играй, а я спою!». Специально к Всероссийскому фестивалю народного творчества «Салют победы», посвящённому 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов организаторы включили в конкурс номинацию «Частушка на войне». Победители в этой номинации рекомендованы к участию во II этапе фестиваля.

Гала-концерт конкурса и награждение победителей прошло на площадке ТРК «Мурманск Молл».

По результатам работы жюри победителями стали: номинация «Любимая сторонка» - диплом III степени - 1. Вокальный коллектив «Тараторочки» руководитель - Ирина Аксёнова МБДОУ г. Мурманска № 2; 2. Ансамбль русской песни «Земляниченька» руководитель - Светлана Земчихина, МУК Дворец культуры «Октябрь» г. Заполярный; 3. Народный самодеятельный коллектив ансамбль песни «Играй, гармонь» руководитель – Наталья Морева, МБУК «Дом культуры «Первомайский» г. Мурманска.

Диплом II степени - 1. Народный самодеятельный коллектив ансамбль русской песни «Забавушка» руководитель - Ольга Малухина МАУК «Кировский городской Дворец культуры» (н.п. Титан); 2. Фольклорный ансамбль «Красно солнышко» руководитель - Виктория Коктыш, МБУДО «Мурмашинская ДШИ»; 3. Лисицын Николай Николаевич руководитель - Владимир Тертычный, МАУ «Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К.».

Диплом I степени - 1. Народный самодеятельный коллектив ансамбль народной песни «Снежица» руководитель - Лидия Комарова, МАУК «Кольский районный Центр культуры»; 2. Народный самодеятельный коллектив ансамбль русской песни «Поморье» руководитель - Вера Шевелёва, МБУ Дом культуры г.п. Умба.