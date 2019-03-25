За шесть лет в России необходимо расселить 530 тысяч человекОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: «Лагерная» тема, или Антонина Климова – об отдыхе юных северян и новом проекте
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика25.03.19 12:32

Конкурс исполнителей частушек «Завалинка» выявил самых голосистых

В минувшее воскресенье Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова провел X областной конкурс исполнителей частушек «Завалинка».

Участники из городов Мурманск, Кола, Апатиты, Полярные Зори, Кандалакша, Полярный, Кировск, Мончегорск, Оленегорск, поселков Мурмаши и Титан показали мастерство исполнения частушек на темы: «Любимая сторонушка», «Ох, страданье…», «Ты играй, а я спою!». Специально к Всероссийскому фестивалю народного творчества «Салют победы», посвящённому 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов организаторы включили в конкурс номинацию «Частушка на войне». Победители в этой номинации рекомендованы к участию во II этапе фестиваля.

Гала-концерт конкурса и награждение победителей прошло на площадке ТРК «Мурманск Молл».

По результатам работы жюри победителями стали: номинация «Любимая сторонка»  - диплом III степени - 1. Вокальный коллектив «Тараторочки» руководитель - Ирина Аксёнова МБДОУ г. Мурманска № 2; 2. Ансамбль русской песни «Земляниченька» руководитель - Светлана Земчихина, МУК Дворец культуры «Октябрь» г. Заполярный; 3. Народный самодеятельный коллектив ансамбль песни «Играй, гармонь» руководитель – Наталья Морева, МБУК «Дом культуры «Первомайский» г. Мурманска.

Диплом II степени - 1. Народный самодеятельный коллектив ансамбль русской песни «Забавушка» руководитель - Ольга Малухина МАУК «Кировский городской Дворец культуры» (н.п. Титан); 2. Фольклорный ансамбль «Красно солнышко» руководитель - Виктория Коктыш, МБУДО «Мурмашинская ДШИ»; 3. Лисицын Николай Николаевич руководитель - Владимир Тертычный, МАУ «Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К.».

Диплом I степени  - 1. Народный самодеятельный коллектив ансамбль народной песни «Снежица» руководитель - Лидия Комарова, МАУК «Кольский районный Центр культуры»; 2. Народный самодеятельный коллектив ансамбль русской песни «Поморье» руководитель - Вера Шевелёва, МБУ Дом культуры г.п. Умба.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаМурманск – база освоения российской Арктики
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
ПодробнееГрудинин не опозорит КПРФ. Андраник Мусатян оказался прав
-Слово не воробей...Мы не собираемся ни при каких обстоятельствах ни с кем воевать
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

Колян
25.03.19 10:49
какая-то риторика воинственная. Надеюсь, что этот московский налёт сойдёт быстро
Комментарий к новости:Мы не собираемся ни при каких обстоятельствах ни с кем воевать
Евгений
23.03.19 12:32
В Мурманской области за мусор с жителей будут собирать более 1 000 000 000 рублей ( одного миллиарда рублей !!!! ) в год. Куда такие деньги?????!!!!!!!!!! (753000*133*12) *** Евгений, можно принят
Комментарий к новости:133,56 рубля в месяц - жителям Мурманской области «подарили мусорный» тариф
Игорь В.
22.03.19 21:11
Решения ВВП неисповедимы - коммунальщика и строителя спровадил на Север! Вытащил лучшего из своей обоймы управленцев!! Теперь наконец-то Мурманск сможет освободиться от деревяшек, как обещали едроссы
Комментарий к новости:Андрей Чибис породнился с Мурманской областью
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272812345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире17:55Мультфильмы (0+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиСредняя зарплата гражданских госслужащих в 2018 году выросла на 7,7%-PRO ВалютуКурс доллара подскочил почти на 73 копейки, евро вырос 33 копейки-PRO ЭнергетикуЭнергетики завершают строительство воздушных линий к подстанции «Мурманская» от подстанции ПС-53-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 26 марта-PRO Нефть и газМинприроды пока не рассматривает нефть Ванкорского кластера для поставок по Севморпути-PRO ЗаконыЗа шесть лет в России необходимо расселить 530 тысяч человек
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
22.03.19: 23 марта к нам прилетит Андрей Чибис, временно исполняющий обязанности главы Мурманской области. Ожидаете ли Вы изменений в своей жизни от работы эффективного путинского менеджера?Проголосовало: 144 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика