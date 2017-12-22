Конкурс «Новогодняя фантазия 2017» выявил самых творческих предпринимателей Мурманска

В Мурманске подведены итоги общегородского конкурса «Новогодняя фантазия». Предприниматели заполярной столицы уже шестой год подряд поддерживают инициативу городских властей и в преддверии Нового года украшают витрины, фасады и торговые залы праздничными атрибутами.

– В этот раз для участия в соревновании оформительского мастерства были поданы 19 заявок, – рассказал председатель конкурсной комиссии, заместитель главы администрации города Мурманска Виталий Кириллов, – Нам было достаточно трудно определить победителей, потому что все участники продемонстрировали высокий уровень подготовки и творческий подход.

В этом году было решено выделить по три лучших предприятия в двух номинациях: «Лучшее внешнее новогоднее оформление объекта потребительского рынка» и «Лучшее внутреннее оформление объекта потребительского рынка», а также обладателя приза зрительских симпатий в каждой из номинаций.

Жюри оценивали новые оригинальные решения в художественном оформлении предприятий по нескольким критериям: соответствие новогодней тематике, стилевое единство, оригинальность, наличие символа года, звуковое оформление, использование светодиодных установок, а также наличие элементов декора.

Все участники получили дипломы, а победителей и призеров наградили подарочными сертификатами.

Победителями конкурса стали:

номинация «Лучшее внешнее новогоднее оформление объекта потребительского рынка»:

1 место – Салон магазин головных уборов «Онегин»,

2 место – Мастерская декора и флористики «Черника»,

3 место – Магазин «Городские цветы»;

приз зрительских симпатий – Дом оптики «Zeiss»;

номинация «Лучшее внутреннее оформление объекта потребительского рынка»:

1 место – Дополнительное отделение № 01348, филиал ПАО «Сбербанк России» № 8627,

2 место – Магазин «Северпак: Дом и Праздник»,

3 место – Loundge-café «Терраса».

Приз зрительских симпатий – Торговый дом «Рекома».