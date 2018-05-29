Конкурс определил лучших среди рабочих строительных профессий

На базе Мурманского строительного колледжа им. Н.Е. Момота состоялся региональный конкурс профессионального мастерства «Строитель – 2018» среди рабочих строительных профессий. Соревнования проходили по шести номинациям: «Лучший сметчик», «Лучший маляр», «Лучший облицовщик-плиточник», «Лучший плотник», «Лучший сварщик» и «Лучший электрик». Всего в конкурсе приняли участие 27 человек из 15 строительных организаций.

С приветственным словом к участникам конкурса и гостям обратились член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Игорь Чернышенко, директор ГАПОУ МО «Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота» Вадим Милиев, председатель Союза строителей Мурмана Николай Бережной.

В рамках проведения конкурса была открыта памятная доска заслуженному учителю России , строителю Валентину Накрошаеву. Валентин Александрович был награждён большим количеством благодарностей и почётных грамот, значками за педагогические заслуги и, конечно же, воспитал не одно поколение строителей. На торжественной церемонии открытия доски выступили сын Валентина Александровича - начальник Карельской таможни, генерал-майор таможенной службы Накрошаев Алексей Валентинович.

Завершили торжественную церемонию открытия праздничная викторина им. В.А. Накрошаева, приуроченная 80-летию Мурманской области, выступления творческих коллективов города. В финале конкурса с поздравлениями к участникам обратился министр строительства Леонид Кан.

По итогам конкурсных соревнований были определены следующие победители: в номинации «Лучший плотник» - 1 место - Рябешко А.Н., АО «Мурманскпромстрой»; 2 место - Гуков П.С., ГАПОУ МО «Мончегорский политехнический колледж»; 3 место - Кушков А.Л., ГАПОУ МО «Апатитский политехнический колледж им. Г.А. Голованова». В номинации «Лучший сметчик» - 1 место - Кузнецова Е.В., СЗЦ «СЕВРАО»; 2 место - Малышев Е.И., АО «Мурманскпромстрой» и 3 место - Обор И.В., ООО «Северные строительные системы». В номинации «Лучший облицовщик-плиточник» - 1 место - Кириченко С.П., ГАПОУ МО «Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота»; 2 место - Зяблов А.Н., ПАО «Мурманский морской торговый порт» и 3 место - Муминов Р.Б., АО «Мурманскпромстрой». В номинации «Лучший сварщик» - 1 место - Снятков Д.Л., Мурманский центр занятости; 2 место - Абрамович Д.П., Мурманский центр занятости и 3 место - Головченко А.А., АО «Мурманскпромстрой». В номинации «Лучший маляр» - 1 место - Богданова Л.В., ООО «Электрострой»; 2 место - Харичева Ю.М., ГАПОУ МО «Апатитский политехнический колледж им. Г.А. Голованова» и 3 место - Давронов Г.Г., АО «Мурманскпромстрой». В номинации «Лучший электрик» - 1 место - Ханзадеев А.А., ГАПОУ МО «Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота»; 2 место - Костерин В.Ю., ГАПОУ МО «Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота» и 3 место - Волощук Г.В., ГАПОУ МО «Апатитский политехнический колледж им. Г.А. Голованова».