Конкурс помогает создавать красоту и обеспечивать экологическую безопасность

За последние годы на территории дошкольных учреждений Кольского района помимо газонов и цветочных клумб появилось множество природных уголков с любимыми детьми сказочными персонажами и целыми сюжетами из волшебных сказок. Это происходит благодаря конкурсу на лучшее образовательное учреждение по благоустройству территории. Цель конкурса, как определили его организаторы - Управление образования районной администрации, воспитание трудолюбия и бережного отношения к природе, патриотизма и экологической культуры юных жителей района. А основной его задачей является создание эстетически привлекательного оформления территорий образовательных учреждений, увеличение количества зелёных насаждений, цветников и газонов. В конкурсе принимают участие практически все школы и детские сады района.

Большая работа по благоустройству проводится в детском саду № 4 Колы, и три года подряд этот детский сад становился победителем районного конкурса. В этом году работы на территории дошкольного учреждения начались ранней весной, когда на его территории ещё лежал снег. Много было сделано по уборке мусора во время районного конкурса «Чистый двор» в рамках Всероссийского экологического субботника «Зелёная весна - 2018», по итогам которого детский сад № 4 был награждён Почётной грамотой администрации Кольского района и денежной премией. В прошлые годы территория детского сада в основном оформлялась клумбами из автомобильных шин. В этом году по соображениям экологической безопасности автомобильные шины (120 штук) сотрудники учреждения убрали, приложив к этому немало усилий. На их месте появляются клумбы и поделки из природных материалов: дерева и разных камешков, которые помогают собирать родители. Получаются достаточно необычные красивые конструкции, за счёт того, что камни между собой скрепляют цементным раствором. Это стало возможным благодаря тому, что ещё в прошлом году детский сад приобрёл новое строительное оборудование – бетономешалку, за счёт гранта, который получила старший воспитатель Светлана Маннанова за победу во Всероссийском конкурсе инновационных проектов имени Льва Выготского.