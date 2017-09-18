Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы ЗАТО г.Североморск дала отказ по одной кандидатуре из-за наличия у неё иностранного гражданства

Сегодня состоялось второе заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы ЗАТО г.Североморск. Напомним, в состав комиссии входят по пять человек от губернатора Мурманской области, от Министерства обороны, от Совета депутатов ЗАТО г Североморск. Члены комиссии оценили представленные претендентами на замещение должности главы ЗАТО г. Североморск документы.

На этом заседании было принято решение «О внесении изменений в решение конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы ЗАТО г.Североморск от 11.09.2017 г № 4 «Об утверждении списка претендентов, допущенных к участию в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы ЗАТО г.Североморск».

Изучив представленные документы и проведя личное собеседование с гражданкой Гуменюк Г.Н., члены конкурсной комиссии приняли решение отказать ей в допуске к участию в конкурсе, так как она имеет гражданство иностранного государства.

19 сентября пройдёт собеседование с кандидатами на должность главы ЗАТО г Североморск, после чего будут определены два претендента, а 26 сентября из этих двух кандидатов депутаты Совета депутатов флотской столицы изберут главу ЗАТО г.Североморск.