Конкурсы профессионального мастерства сегодня выявят лучшего повара, кондитера и официанта

Сразу три конкурса профессионального мастерства проходят 7 ноября на базе Мурманского строительного колледжа им. Н.Е. Момота. Состязания организованы по трём профессиям: повар, кондитер и официант. В конкурсах профессионального мастерства принимают участие студенты профессиональных образовательных организаций среднего профессионального образования региона. Оценивать их профессиональные навыки будет жюри, сформированное из представителей работодателей.

После церемонии торжественного открытия конкурсной программы участники направились на конкурсные площадки для выполнения практических заданий.

Повара состязаются в Ресурсном центре по подготовке специалистов общественного питания. На приготовление блюд участникам предоставляется 3 часа. Кондитеры – в корпусе «В» строительного колледжа.. На приготовление блюд участникам предоставляется 3 часа. Там же, но на III этаже, состязаются официанты.

Подведение итогов трех конкурсов и награждение победителей пройдёт в актовом зале колледжа по окончании выполнения конкурсных заданий.

Региональный праздник профессионального мастерства «Профессионалы на Мурмане-2017» проводит Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области при поддержке Министерства образования и науки Мурманской области.