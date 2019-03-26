Константин Бережный – всё о рынке труда в Мурманской области

Сегодня, 26 марта, в 12.00 настраивайте свои радиоприёмники на 102fm, а телевизоры - на телеканал «Арктик-ТВ»!

Многим из нас с детства знакома популярная фраза: «Я бы в лётчики пошёл, пусть меня научат!». Актуальной она является сегодня для многих северян. Где найти работу с хорошим заработком, перспективой карьерного роста и всеми прочими благами? Какие профессии востребованы у нас в регионе и есть ли возможность пот ним трудоустроиться? Об этом и многом другом в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» расскажет Константин Бережный, председатель комитета по труду и занятости населения Мурманской области.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.