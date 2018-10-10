Константин Курилович рассказывает о том, как теперь регулируются вопросы, связанные со строительством жилья

Сегодня, 10 октября, в 12.00 настраивайте свои радиоприёмники на 102fm, а телевизоры на телеканал «Арктик-ТВ»!

Программу «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» посетит руководитель юридическое бюро «Рсс» Константин Курилович. Разговор в прямом эфире пойдёт об изменении законодательства, регулирующего вопросы, связанных со строительством жилья.

Также наш гость расскажет, как выбрать грамотного юриста, если вам нужна помощь.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.