Конституционный суд подкинул проблем бизнесу и власти

Спикер регионального парламента Сергей Дубовой и депутаты областной Думы приняли участие в заседании Общего собрания членов Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области. На ежегодное мероприятие также были приглашены представители исполнительных органов власти, профессиональных союзов и бизнес сообщества.

В центре внимания – итоги работы Союза за минувший год и планы на предстоящий период. В докладе президента СПП прозвучала озабоченность ситуацией, в которой оказались заполярные работодатели в связи с решением Конституционного суда от 7 декабря 2017 года. Участники собрания обсудили вопросы формирования единой позиции в отношении повышения федерального МРОТ и увеличившегося размера минимальной заработной платы в Мурманской области. Также отмечалась необходимость тесного взаимодействия с исполнительной и законодательной ветвями власти для выработки оптимального решения.

– Состоялся конструктивный разговор, – отметил Сергей Дубовой. – В результате решения Конституционного суда с января этого года после повышения федерального МРОТа возросла нагрузка на бизнес. Мы понимаем и разделяем эту озабоченность. Проблему областная Дума уже обозначила перед федеральными органами власти.

Председатель профильного Борис Пищулин в своём выступлении подчеркнул, что актуальным остаётся вопрос об оплате труда тех работников, которых не коснулось повышение МРОТа:

– Фактически заработная плата трёх квалификационных групп работников нивелирована, то есть фактически она сравнялась. Сегодня мы должны сосредоточиться и на этой проблеме. Прозвучали разные предложения, необходимо их обобщить и выработать наилучшее решение сообща.