Контроль работы управляющих компаний должен быть со всех сторон

Специалисты управления Первомайского округа проверили качество содержания дворовой территории у дома № 78 по улице Зелёной.

– В управление округа поступили обращения горожан, недовольных работой управляющей компании, – рассказал начальник отдела по взаимодействию со структурами жилищно-коммунального комплекса и благоустройства управления Ленинского административного округа Игорь Корявко.

Жалобы касаются как содержания жилого фонда, так и качества уборки дворовой территории.

Согласно требованиям законодательства, мусорные площадки должны быть ограждены и оборудованы не только контейнерами, но и местом для крупногабаритного мусора, которое коммунальщики обязаны чистить по мере заполнения.

У сотрудников администрации возникли замечания по поводу скопившегося мусора. В отношении директора УК будет составлен акт для привлечения к административной ответственности.

С начала 2017 года специалисты управления Первомайского округа провели 55 плановых рейдов, составили 346 актов о нарушениях, которые направлены в административную комиссию. Виновникам грозят штрафы.

Стоит отметить, что штрафы оформляются исключительно в адрес руководителей управляющих организаций. Таким образом, должностное лицо обязано заплатить штраф из личных средств.

Напомним, если управляющая организация не выполняет свои обязательства, горожане могут пожаловаться не только в управления округов, но и в государственную жилищную инспекцию и даже в прокуратуру.